W ogrzewalni "U Miecia" w bydgoskiej bazylice pomaga się z głową. Na co mogą liczyć tu bezdomni?

- To miejsce działa już trzeci sezon. Otworzyliśmy je w 2020 roku - mówi ks. Sławomir Bar. - Średnio w ciągu roku udzielamy pomocy około 140 osobom. Staramy się pomagać z głową. Pobyt w ogrzewalni ma dać bezdomnym impuls do zmiany swojego życia na lepsze.

Jak informuje ks. Sławomir Bar, otrzymują tu nie tylko posiłki, mają możliwość umycia się, wymiany odzieży, czy opatrzenia ran.

- Oferujemy im też pomoc terapeuty, psychologa, czy prawnika. Organizujemy dla nich zajęcia integracyjne - mówi ks. Sławomir Bar. - Zależy nam, aby osoby, które się do nas zgłoszą, przywrócić do społeczeństwa. Uczymy je np. obsługi komputera, a nawet podstaw języka angielskiego. Wszystko po to, by mogły znaleźć pracę i zmieniły swoje życie. Często to osoby pogubione, samotne, które przeżyły zawód miłosny.