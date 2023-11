W Bydgoszczy ruszyły przygotowania do Wigilii Miejskiej. Trwa zbiórka darów do paczek

Blisko 1500 świątecznych paczek trafi do potrzebujących

Organizatorzy zamierzają na to spotkanie zaprosić ok. 1000-1200 osób.

Przygotowywane są, oczywiście, świąteczne paczki dla potrzebujących. Trwa już zbiórka darów.

- Zbieramy np. żywność długoterminową, nową bieliznę, czapki, szaliki, zabawki i słodycze dla dzieci, przybory szkolne, napoje i środki higieny osobistej. Chcemy przygotować ok. 1500 paczek - mówi ks. Sławomir Bar. - Artykuły można przynosić do bazyliki od poniedziałku do piątku w godz. 10-18.

Część paczek zostanie przekazana potrzebującym podczas Wigilii Miejskiej.

- Dzieciom wręczą je wspólnie Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy i ks. biskup Krzysztof Włodarczyk - mówi ks. Sławomir Bar. - Dla dorosłych rozdysponujemy je we współpracy np. z Caritas Diecezji Bydgoskiej, Stowarzyszeniem Dzięki Wam, czy Fundacją Chcepomagam oraz innymi organizacjach pozarządowymi, które włączyły się w akcję. Paczki dostarczymy też seniorom do domów pomocy społecznej, a także do mieszkań osób starszych, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie pojawić się w hali Immobile Łuczniczka.