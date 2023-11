Bydgoski Jarmark Świąteczny startuje 18 listopada. Będzie magicznie i bardzo smacznie [zdjęcia]

W ubiegłym roku Koło Naukowe Europrojekt działające przy Wydziale Zarządzania Politechniki Bydgoskiej przeprowadziło w czasie jarmarku badania satysfakcji klienta.

- Badano opinie uczestników zarówno w weekendy, jak i w tygodniu - mówi Łukasz Krupa. - Pytano np. na co zwracają uwagę, czy czują się bezpiecznie, jaka oferta powinna zostać rozszerzona. Przeanalizowano też strukturę samych uczestników. Wiemy, że połowa z nich to są goście z naszego województwa, a 10 proc. to osoby spoza regionu. Wnioski z tego raportu wzięliśmy pod uwagę organizując tegoroczny jarmark.