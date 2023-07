W najbliższych dniach w Bydgoszczy może być głośno. WZL zapowiadają testy samolotu Jarosław Więcławski

Hałas możliwy jest od godz. 9 do 20 od środy do piątku. archiwum/zdjęcie ilustracyjne

W najbliższych dniach w Bydgoszczy może być głośniej. Jeżeli na którymś z osiedli mieszkańcy usłyszą niepokojący hałas, to nie ma powodów do obaw – to planowany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 oblot samolotu wojskowego. Uciążliwości z tym związane potrwają do piątku.