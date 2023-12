W Bydgoszczy pies wbiegł rowerzyście pod koła, ten się poobijał. Co mówią przepisy?

Od 10 kwietnia 2021 roku właściciel, który nie zachowa nakazanych środków ostrożności np. podczas spaceru z psem, może dostać mandat w wysokości od 50 do 250 zł, a jeśli funkcjonariusze ocenią, że doszło do zagrożenia życia lub zdrowia człowieka (np. doszło do pogryzienia – dod. red.) - mandat w wysokości 500 zł. Mówi o tym artykuł 77 kodeksu wykroczeń.

- Wyprowadzanie psów bez smyczy to prawdziwa plaga – alarmuje nasz Czytelnik z bydgoskiego osiedla Bartodzieje. - Nie tak dawno wracałem z wycieczki rowerowej. W pewnym momencie, gdy byłem już blisko domu, właściciel zawołał swojego czworonoga, który wbiegł mi prosto pod koło. Pieskowi ostatecznie nic się nie stało, ale ja mocno się poobijałem. Dobrze, że jechałem wolno; strach pomyśleć, jak to by się skończyło, gdyby prędkość była większa.