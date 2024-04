W Bydgoszczy nie ma wolnych miejsc w miejskich żłobkach. Na przyjęcie czeka 198 dzieci

- Jeden publiczny żłobek w Fordonie to zdecydowanie za mało. Powstaje coraz więcej placówek prywatnych, ale są one bardzo drogie - uważa pani Sylwia, mieszkanka Bydgoszczy. Obecnie na miejsce w żłobkach miejskich oczekuje w całej Bydgoszczy prawie 200 dzieci.

Do naszej redakcji napisała pani Sylwia z Fordonu. - Na moim osiedlu jest aż pięć prywatnych żłobków. Powstają jak grzyby po deszczu, z powodu niedostatecznej liczby miejsc w żłobkach publicznych. Do żłobka miejskiego nie sposób się dostać - pisze nasza Czytelniczka. Bydgoszczanka przyznaje, że opłaty w prywatnych placówkach są bardzo wysokie. - Żłobek prywatny w Fordonie kosztuje z wyżywieniem około 2,5 tysiąca złotych. Wielu rodzicom nie opłaca się powrót do pracy i zapisywanie dziecka do takiego żłobka. - Dla mojej córki miejsce s żłobku publicznym w Fordonie zwolniło się dopiero, gdy miała 2,5 roku. W tym czasie dostałam już dla niej miejsce do przedszkola na Osiedlu Leśnym. W tej sytuacji nie było warto umieszczać dziecka na chwilę w żłobku - dodaje pani Sylwia. W całej Bydgoszczy jest obecnie 8 żłobków miejskich:

Żłobek Miejski nr 1 „Słoneczko” przy Placu Poznańskim,

Żłobek Miejski nr 5 "Chatka Puchatka" przy ul. Asnyka,

Żłobek Miejski nr 12 "Balbina" przy ul. Bohaterów Westerplatte

Żłobek Miejski nr 13 "Maciuś" przy ul. Kasprzaka

Żłobek Miejski nr 17 "Muszelka" przy ul. Morskiej

Żłobek Miejski nr 18 „Biedroneczka” przy ul. Brzozowej

Żłobek Miejski nr 20 "Żaczek" przy ul. Gierczak

Żłobek Integracyjny przy ulicy Stawowej. Sprawowana jest w nim opieka nad dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi W "Maciusiu", "Żaczku" i Integracyjnym organizowane są oddziały dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Do pozostałych placówek przyjmowane są dzieci od 1. roku życia do 3 lat. Zapisywać dzieci do żłobka można wyłącznie elektronicznie na stronie internetowej www.rejestracja.zlobkibydgoskie.lo.pl

Po wypełnieniu elektronicznej rejestracji, należy wydrukować i wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka, a następnie wraz z wymaganymi dokumentami dostarczyć go do kierownika żłobka. Wniosek wypełniony tylko w Internecie, a nie zaniesiony do żłobka nie bierze udziału w rekrutacji. Rodzice dzieci, które już chodzą do żłobków, w przypadku chęci kontynuowania opieki żłobkowej na kolejny rok, zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki w żłobku, do którego uczęszczają dzieci.

Obecnie nie ma wolnych miejsc w żłobkach miejskich. Na miejsce oczekuje 198 dzieci. - Sytuacja jest zmienna. Zdarza się, że rodzic deklarując termin przyjęcia dziecka do żłobka na dany miesiąc, dokonuje jego zmiany. Przyjmujemy dzieci do żłobków przez cały rok, w miarę zwalniających się miejsc. Największy nabór do żłobków miejskich jest we wrześniu, na miejsca dzieci odchodzących do przedszkoli - informuje Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Prezydenta Bydgoszczy.

W sierpniu ubiegłego roku Urząd Miasta Bydgoszczy rozstrzygnął konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2023/2024 pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego”. Konkurs skierowany był do podmiotów niepublicznych. Całkowita wartość programu to 3 mln zł. Dofinansowanie jest realizowane od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku. Dofinansowanie otrzymało 31 podmiotów. To już czwarta edycja konkursu.

Wideo 21 kwietnia II tura wyborów. Ciekawe pojedynki