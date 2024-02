W Bydgoszczy będzie Primark! Znamy lokalizację i możliwy termin otwarcia

W Bydgoszczy otwiera się Primark. To pierwszy sklep sieci w północnej Polsce

Primark to międzynarodowy detalista odzieżowy zatrudniający ponad 70 000 pracowników w 16 krajach Europy i USA. Założony w Irlandii w 1969 r. pod marką Penneys, dąży do zapewnienia przystępnych cenowo wyborów dla każdego, od artykułów codziennego użytku po wyróżniającą się stylem odzież damską, męską i dziecięcą, jak również kosmetyki, artykuły wyposażenia domu i akcesoria. Skupiając się na tworzeniu wyjątkowych doświadczeń w sklepach, Primark kontynuuje ekspansję na nowych i istniejących rynkach, a do końca 2026 r. sieć chce posiadać 530 sklepów, włączając w to planowane w najbliższym czasie wejście na Węgry.

Sieć właśnie ogłosiła, że siódmy Primark w kraju i pierwszy w północnej Polsce zostanie otwarty w Centrum Zielone Arkady w Bydgoszczy. Nowy sklep zajmie łącznie 3200 mkw. powierzchni handlowej, oferując najnowsze trendy modowe, a także artykuły codziennego użytku w tym odzież damską, męską i dziecięcą, a także kosmetyki i artykuły wyposażenia domu.