Uwaga! Oszuści podszywają się pod pracowników Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

To nie jest pierwsza tego typu sytuacja na terenie FSM. Jakiś czas temu pisaliśmy o osobach proponujących mieszkańcom przeglądy gazowe i wymianę drzwi. Teraz oszuści wrócili.

- Na osiedlu Bajka znów mamy do czynienia z firmami chcącymi wymieniać/naprawiać grzejniki. Osoby chodzące po mieszkaniach powołują się na spółdzielnię. Uczulamy Państwa na tego typu oszustów! - poinformowała nie tak dawno za pośrednictwem Facebooka Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Spółdzielnia przypomina, że jej pracownicy posiadają identyfikatory, a wszelkie akcje remontowe czy konserwatorskie są planowane wcześniej i mieszkańcy są o tym informowani.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości pracownika służb należy zadzwonić do Administracji Osiedla pod numer telefonu 52 343 02 72 i wybrać poszczególne osiedle: