Unikatowa wystawa "Skarby Biblioteki Narodowej" zagościła w Bydgoszczy [zdjęcia]

- Wystawa pokazuje najbardziej cenne zabytki rękopiśmienne ze skarbca Biblioteki Narodowej. Umieszczone zostały one na dużych planszach. To nie są oryginały, bo te ze względu na swoją wyjątkową wartość niezwykle rzadko opuszczają skarbiec Biblioteki Narodowej - mówi Joanna Pawłowska, kierownik Działu Promocji WiMBP w Bydgoszczy. - Właśnie dlatego przygotowano plansze, które są bardzo przystępne dla czytelnika. Rysunki na planszach zostały powiększone, a całość prezentuje się naprawdę wspaniale. Zapraszamy do zwiedzania tej wystawy, bo to naprawdę wyjątkowa okazja.