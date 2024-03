Uczennice Gastronomika ze złotym medalem w ogólnopolskim konkursie cukierniczym Expo Sweet 2024 [zdjęcia]

W finale konkursu uczennice Gastronomika przygotowały tort o nazwie "Makowy ogród miłości". Na jego przyrządzenie miały 4,5 godziny.

Spód tortu został wykonany z biszkoptu makowego. Dziewczęta w torcie zastosowały dwa przełożenia. Jednym z nich była żelka z dodatkiem malin, czerwonej pomarańczy i mandarynek. Drugim - delikatny krem namelaka na bazie śmietany i czekolady z dodatkiem regionalnej śliwowicy. Tort obtoczony został kremem waniliowym na bazie trawy żubrowej i oblany polewą w kolorze czerwieni, jego obręcz została wykonana z czekolady.

- Na górze został ozdobiony pięknym makiem. Ten kwiat uczennice zrobiły własnoręcznie z masy cukrowej przeznaczonej do sporządzenia kwiatów - wyjaśnia Ewa Gajdemska. - W sumie musiały przygotować dwa takie same torty. Jeden do degustacji jury oraz drugi do oceny i zdjęcia.