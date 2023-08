Tytoniowe królestwo w Bydgoszczy. Zobacz unikalne zdjęcia z czasów II RP

Czym można było się wówczas chwalić? Przede wszystkim rozwojem przemysłu, bo Bydgoszcz należała wówczas do najbardziej pod tym względem rozwiniętych miast odradzającej się Polski. Dlatego w „Tygodniku Ilustrowanym", należącym do najbardziej poczytnych pism II RP, przez szereg numerów prezentowano Bydgoszcz i jej gospodarcze sukcesy (oczywiście, była to zawoalowana reklama opłacana ze środków bydgoskiego magistratu). W niniejszej galerii prezentujemy, jak reklamowano wówczas znane w całym regionie bydgoskie przedsiębiorstwa tytoniowe – fabrykę papierosów „Pomorze” i firmę tytoniową Carla Blocha. Wszystkie zdjęcia są autorstwa Wojciecha Wojuckiego i pochodzą z „Tygodnika Ilustrowanego”.