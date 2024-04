Trzynasta emerytura 2024 - tabela. Tyle pieniędzy trafia na konto emerytów - wyliczenia netto [23.04.24]

ZUS wypłaca w kwietniu trzynastki. Po waloryzacji, którą przeprowadzono w marcu (przypomnijmy, wyniosła ona 12,12 proc.) na konta emerytów "wpada" wyższa kwota niż w ubiegłym roku. Wyliczenia dla trzynastek wraz z podstawowymi kwietniowymi emeryturami zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, jakie kwoty przelewa Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kwiecień to miesiąc, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelewa emerytom trzynastą emeryturę. Przypomnijmy, że w tym roku wynosi ona - tak jak w ubiegłych latach - tyle, ile minimalna emerytura. Od marca to 1780,96 zł brutto, co oznacza wzrost o 192,52 zł (około 1620,65 zł netto). Do końca lutego minimalna emerytura w Polsce wynosiła 1588,44 zł brutto.

Wypłata trzynastej emerytury

ZUS rozpoczął wypłatę trzynastek jeszcze przed Wielkanocą. Jak informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, dodatkowe świadczenie do 18 kwietnia otrzymało już 5 milionów osób na łączną kwotę blisko 8,8 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim trzynastki z ZUS-u trafiły do ponad 286,2 tys. osób, a kwota wypłat przekroczyła

509,8 mln zł. Warto wiedzieć: Ostanie trzynastki ZUS wypłaci pod koniec kwietnia osobom pobierającym zasiłki i świadczenia przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada na 1 maja.

Emerytura wraz z trzynastką. Ile na rękę?

Trzynastki wypłacane są z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Otrzymują je osoby, które na 31 marca mają ustalone prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych i pobierają to świadczenie np. emeryturę, rentę, świadczenie czy zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy świadczenie rodzicielskie Mama 4 plus. Trzynastej emerytury nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń było zawieszone np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Jakie kwoty trafiają na konto emerytów? W galerii sprawdzisz wyliczenia trzynastej emerytury. Podajemy kwoty brutto stałej emerytury oraz emerytury wraz z trzynastką po odjęciu fiskalnych obciążeń.

Warto wiedzieć: Tyle wynosiła trzynasta emerytura w poprzednich latach

2019 r. - 1100,00 zł brutto/888,00 zł netto

2020 r. - 1200,00 zł brutto/981,00 zł netto

2021 r. - 1250,88 zł brutto/1022,30 zł netto

2022 r. - 1338,44 zł brutto/1217,98 zł netto

2023 r. - 1588,44 zł brutto/1445,48 zł netto

Czternasta emerytura 2024 - zasady

W 2024 roku emeryci otrzymają również czternastą emeryturę. To świadczenie, które jest gwarantowane ustawą, również co do zasady wypłacane ma być w wysokości minimalnej emerytury. W uchwalonej jeszcze w poprzednim parlamencie ustawie zapisano jednak, że o ostatecznej wysokości czternastej emerytury w danym roku decyduje rząd (w 2023 roku podjęto decyzję o zwiększeniu tego świadczenia do 2650 zł brutto.).

W przypadku czternastki na pełną kwotę nie mogą jednak liczyć wszyscy emeryci. Od pewnego pułapu (w poprzednich latach przyjęto 2900 złotych brutto) jest ona pomniejszana na zasadzie złotówka za złotówkę.

Waloryzacja emerytur w 2024 roku

Z dniem 1 marca nastąpiła waloryzacja rent i emerytur. Wskaźnik waloryzacji na 2024 rok wyniósł dokładnie 112,12 proc. Wskaźnik waloryzacji liczymy biorąc pod uwagę średnioroczną inflację oraz dane na temat realnego wzrostu płac za poprzedni rok.

