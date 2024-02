Trwa zbiórka na odbudowę Fabryki Lloyda w Bydgoszczy. Przyczyna pożaru nadal nie jest znana

– Prowadzimy postępowanie, ale jest na bardzo wczesnym etapie. Wszystkie możliwe mechanizmy powstania tego tragicznego zjawiska są przez nas brane pod uwagę – informował nas pod koniec stycznia prok. Dariusz Bebyn, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ. W kwestii ustalenia przyczyny sytuacja się nie zmieniła – nadal nie wiadomo, w jaki sposób doszło do wybuchu pożaru.

Jak przekazuje nam prok. Dariusz Bebyn, wciąż trwają intensywne czynności w tej sprawie. Dużą pomocą w ustaleniu okoliczności może być odzyskanie zapisów z monitoringu, nad czym mają pracować biegli.

– To miejsce tworzą fantastyczni ludzie, wspaniała ekipa, więc każdy chce im pomóc – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Malwina Sypniewska-Pietsch, organizatorka Festiwalu Podróżnicy, który odbywał się w Fabryce Lloyda. To ona parę godzin po tym jak doszło do wybuchu pożaru założyła zbiórkę na odbudowę hali. Do wtorkowego popołudnia wsparło ją blisko 1400 osób, które wpłaciły łącznie blisko 75 tys. zł. Cel ustawiono na milion.