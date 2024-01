Tragiczny wypadek w bydgoskim Fordonie. Co widać na nagraniu z wideorejestratora?

Zdarzenie miało miejsce w rejonie ulic Akademickiej i Kaliskiego w Fordonie. Kierowca, którego kamera zarejestrowała wypadek, jedzie ulicą Kaliskiego (od strony Politechniki Bydgoskiej) do skrzyżowania z Akademicką i zatrzymuje się na czerwonym świetle. Po chwili po lewej stronie kadru widać tragiczny moment.

Wypadek w Fordonie. Co widać na nagraniu z kamery samochodowej?

Z oczywistych względów nie zamieszczamy przesłanego nagrania, opisujemy co na nim widać:

Na nagraniu widzimy, jak piesza przechodzi przez pasy na ulicy Kaliskiego. Następnie dochodzi do przejścia przy ul. Akademickiej. W tym momencie na skrzyżowanie wjeżdża tramwaj Pesy (w stronę centrum), który zmierza na przystanek Akademicka/Kaliskiego. Nastolatka zaczyna biec w kierunku przystanku. Najpierw przebiega przez pasy przy ul. Kaliskiego, następnie wbiega na przejście przez tory. W tym samym momencie od drugiej strony nadjeżdża już tramwaj linii nr 5 (kierunek Łoskoń). Dochodzi do uderzenia - motorniczy natychmiast hamuje, poszkodowana wpada pod pojazd.