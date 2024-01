Zmarła 14-latka, która wpadła pod tramwaj przy Kaliskiego w bydgoskim Fordonie

- Strażacy przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydobyli poszkodowaną spod pojazdu. Zajął się nią zespół ratownictwa medycznego, który zabrał ją do szpitala - mówili nam niedługo po zdarzeniu strażacy ze stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Jak informowała policja, stan poszkodowanej był bardzo poważny. Niestety, życia nastolatki nie udało się uratować. Informację o śmierci poszkodowanej potwierdziła w sobotę w rozmowie z nami kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji.

O piątkowym wypadku informowaliśmy w tym artykule . Do zdarzenia doszło po godzinie 15.00 w rejonie skrzyżowania ulic Akademickiej i Kaliskiego w Bydgoszczy. Jak udało nam się ustalić, nastolatka wbiegła pod tramwaj linii nr 5, który wjeżdżał na skrzyżowanie (w kierunku pętli Łoskoń).

Wiadomo, że do wypadku doszło na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Policja cały czas ustalała dokładne okoliczności w jakich doszło do zdarzenia - usłyszeliśmy w sobotę rano. Do tematu wrócimy.