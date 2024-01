Poważny wypadek w Fordonie. 14-latka została potrącona przez tramwaj Karolina Rokitnicka

W piątek, 12 stycznia, około godz. 15.20 w rejonie ulicy Kaliskiego i Akademickiej w bydgoskim Forodnie doszło do potrącenia przez tramwaj. Aktualizacja: Poszkodowana to 14-latka - informuje policja. Została przewieziona do szpitala w bardzo ciężkim stanie.