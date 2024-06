To wydarzy się w czerwcu i na początku lipca w seriali Akacjowa 38. Justo i Manuela chcą odzyskać córkę!

Hiszpański serial "Akacjowa 38" - nowe streszczenia

Manuela przyznaje się rodzinie, że powiedziała Germanowi prawdę o swojej córce. Ursula przychodzi do Guadalupe, żeby wypytywać o Manuelę. Ta wyjawia jej tajemnicę córki. Boi się, że napuści na nią policję. Servando prowadzi próby chóru, w którym śpiewają Fabiana i Paciencia. Żona jest o niego zazdrosna.

Co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38"? Sprawdź streszczenia w galerii - zamieszczamy tam opis odcinków do 4 lipca

"Akacjowa 38" - od poniedziałku do piątku o 18.45

Polscy widzowie mogą oglądać serial od stycznia 2023 roku. Był on emitowany przez 6 lat w swoim kraju, a liczba jego odcinków sięga prawie półtora tysiąca! Obsadę serialu tworzy plejada hiszpańskich aktorów m.in.: Sheyla Fariña, Roger Berruezo, Arantxa Aranguren, Sara Miquel.

Serial "Akacjowa 38" można oglądać na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku, o godz. 18:45. Jeśli stacja zdecyduje się wyemitować wszystkie odcinki, zapowiada się, że telenowela zagości tutaj na dłużej... Wcześniej o godzinie 18.45 na antenie TVP 2 mogliśmy oglądać turecką telenowelę "Zranione ptaki", której emisja zakończyła się na początku stycznia.

O czym opowiada telenowela "Akacjowa 38"?

Akcja historycznej telenoweli rozpoczyna się w 1899 roku od dramatycznych wydarzeń z życia Carmen. Kobieta jest w zaawansowanej ciąży, ale jej mąż Justo zupełnie o nią nie dba – pewnej nocy wraca do domu i w szale agresji próbuje ją zgwałcić.

Carmen instynktownie broni siebie i dziecko uderzając męża twardym narzędziem w głowę. Następnie, pewna, że zabiła Justo, razem z matką zakopuje go w lesie. Kobiety uciekają. W drodze Carmen rodzi córkę, którą za namową matki oddaje do przytułku przy klasztorze – przysięga jednak, że kiedyś wróci po swoje dziecko.

Życie młodej dziewczynie ratuje lekarz. Między pacjentką i doktorem Germanem rodzi się uczucie. Pablo w obawie o konsekwencje czynów matki i siostry proponuje im zmianę imion – odtąd przedstawiają się jako Guadalupe i Manuela.