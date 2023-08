To się dzieje z organizmem gdy jemy oregano. To zioło "robi cuda" - poznaj korzyści

Oregano to nazwa lebiodki pospolitej, stosowanej już w czasach starożytnych do łagodzenia bólów mięśni, środek na ukąszenia skorpionów i pająków, sposób na reumatyzm, zwichnięcia, porost włosów i wzmocnienie odporności.Oregano ma tylko 3 kcal. Zawiera m.in. błonnik, wapń, żelazo, magnez i witaminy.

Jakie witaminy zawiera oregano?

Witamina C

Tiamina (witamina B1)

Ryboflawina (witamina B2)

Niacyna (witamina B3)

Witamina B6

Kwas foliowy (witamina B9)

Witamina A

Witamina E

Witamina K

Liściaste części pędów oregano rosnącego w gruncie zbieramy od czerwca do września. W domu w doniczce możemy je uprawiać cały rok. Suszymy w warunkach naturalnych, w ciemnym i suchym miejscu. Można też w suszarce do żywności w temperaturze do 35 stopni Celsjusza.