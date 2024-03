To już pewne. Od maja ruszą rejsy z Bydgoszczy do pałacu w Lubostroniu

- Jeśli ktoś raz popłynie tym szlakiem, zawsze będzie chciał tu wracać. Mamy tu prawdziwą Kanadę. Droga wodna jest otwarta, można tędy planować rejsy i wycieczki. Dotarcie od „Gwiazdy” do Lubostronia zajmuje od 6 do 8 godzin, można byłoby więc zaplanować w Lubostroniu nocleg. Szlak wymaga współpracy z Wodami Polskimi, nie tylko przy śluzowaniu, przydałoby się też koszenie. Dwa tygodnie temu było tu tyle rzęsy wodnej, że byśmy nie przepłynęli. Teraz też na niektórych odcinkach musieliśmy wiosłować, bo chłodzenie silnika nie dawało rady. Nie ma za to problemu z głębokością toru wodnego – dodawał Adam Gajewski, kierownik Sekcji Dziedzictwa Lokalnego Muzeum Legend Szyperskich „Barka Lemara”.