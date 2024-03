Tłumy bydgoszczan na Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci w Fordonie - zobacz zdjęcia

- Oczywiście, sztab ludzi, którzy pracowali przy przygotowaniu misterium jest znacznie większy, to m.in., osoby odpowiedzialne za stroje, dźwięk, oświetlenie. W sumie razem z aktorami to około 350 osób - informuje Iwona Pozorska z Duszpasterstwa Akademickiego Martyria, które wspólnie z parafią Matki Bożej Królowej Męczenników w Fordonie jest organizatorem tego wyjątkowego widowiska pasyjnego.

Ustawienie scenografii to było duże wyzwanie logistyczne dla organizatorów

Już sam montaż scenografii do misterium to spore wyzwanie logistyczne. - Trzeba było ustawić, m.in., całe miasto Jerozolima, gdzie toczy się normalne życie. Podczas misterium wypełni je tłum statystów - mówiła nam przed wydarzeniem Iwona Pozorska.

- To już tradycja, że w naszym misterium sceny biblijne przeplatają się z wątkami współczesnymi, które dotykają problemów ludzi XXI wieku. To wyróżnia je na tle innych tego typu przedsięwzięć w kraju - podkreśla Iwona Pozorska.

Podobnie było i tym razem. Hasło tegorocznego wydarzenia to "Wracam do domu". Dom to Kościół, którego drzwi zostały otwarte dla każdego przez Mękę i Śmierć Chrystusa.