Takie są skutki picia wody z kranu. Oto dlaczego warto po nią sięgać

Picie wody z kranu to przede wszystkim oszczędność pieniędzy ale i ekologia co ostatnio staje się bardzo modne. Woda butelkowana choćby najtańsza zawsze będzie wychodzić nas drożej niż picie wody kranowej. Na niekorzyść większości butelkowanych wód przemawia jeszcze plastikowe opakowanie, które nie należy do ekologicznych a dodatkowo nagrzana plastikowa butelka wody jest niezdatna do spożycia bo do płynu pod wpływem ciepła i promieni słonecznych mogły dostać się związki m. in. bisfenole, składniki poprawiające właściwości plastyczne tworzyw sztucznych.