Takie mają być zasady emerytury stażowej. Nowy Wiek Emerytalny dla chętnych już coraz bliżej! OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Decyzja o przejściu na emeryturę stażową miałaby charakter dobrowolny, a nie obligatoryjny dla ubezpieczonych.Przysługiwałaby ona osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które są objęte obecnym tzw. systemem zdefiniowanej składki. Jak wcześniej wspomniano, kluczowym kryterium jej przyznania miałoby być posiadanie 35 lat stażu ubezpieczeniowego dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Trwają dyskusje między rządem a związkiem zawodowym "Solidarność" na temat emerytur stażowych. Kto będzie uprawniony do ich otrzymania, jakie warunki będzie trzeba spełnić, i czy będzie możliwość łączenia emerytury stażowej z dodatkowym zarobkiem? Obecnie w Sejmie znajdują się dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Kwestie, które pojawiają się w kontekście emerytur stażowych, to m.in. warunki do spełnienia, możliwość dorabiania oraz ewentualne limity zarobków. Poznaj szczegóły!