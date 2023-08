Takie imiona noszą osoby, które są najwierniejsze. Według Wielkiej Księgi Imion to idealni partnerzy do końca życia

Jakie cechy charaktery trafiły do nas wraz z naszym imieniem? Według księgi znaczenia imion razem z imieniem otrzymujemy wiele cech do niego przypisanych.

Imię to osobista nazwa nadawana osobie przez grupę, do której należy. Wraz z ewentualnym drugim i nazwiskiem stanowi u większości ludów podstawowe określenie danej osoby.

Imię i nazwisko to sposób na identyfikuje każdego z nas. Jednak to przede wszystkim imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym życiu, bo to one kształtują cechy naszej osobowości.