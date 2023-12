Imiona były najpopularniejsze w PRL. Zobacz - takie jest znaczenie popularnych imion w PRL

Wyraz imię wywodzi się z łacińskiego słowa „nomen”. Oznacza nazwę, którą nadaje się osobie w określonej społeczności. Większość rodziców nadaje dzieciom imiona ze względu na ładne brzmienie lub aktualnie panującą modę. Wciąż silny pozostaje czynnik religijny, jednak wobec zaniku rdzennych wierzeń i dominacji religii uniwersalistycznych, nie ma on już tak czytelnego wątku magicznego.

Z nadawaniem imienia często wiążą się obrzędy i publiczne lub rodowe uroczystości, jak choćby chrzest lub postrzyżyny.

Psychologia mówi, że imię to wyraz, który człowiek najczęściej słyszy w życiu w odniesieniu do siebie. Organizm dostraja się zatem do jego brzmienia, dźwięku, drgania.