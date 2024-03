Tak w Bydgoszczy obchodzono Światowy Dzień Zespołu Downa - zobaczcie zdjęcia

W tym samym czasie w Domu Polskim przy ul. Grodzkiej 1 obchodząca 20-lecie inicjatywa „Dziecięce Graffiti” przygotowała konferencję „Wartość życia osoby z zespołem Downa”. Wziął w niej udział m.in. Mirosław Kozłowicz, wiceprezydent Bydgoszczy.

Światowy Dzień Zespołu Downa (ang. World Down Syndrome Day), zwany również Dniem Kolorowej Skarpetki to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 12 lat patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Na znak integracji z osobami z zespołem Downa, 21 marca wiele osób zakłada dwie kolorowe skarpetki nie do pary. Symbolizują one niedopasowanie społeczne i genotypowe, z jakim borykają się osoby zmagające się z tą chorobą. Głównym celem obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej życia i funkcjonowania ludzi z zespołem Downa, propagowanie ich praw oraz integracja z nimi.