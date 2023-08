Tak prezentuje się ogród w samym środku Bydgoszczy. Stworzył go Pan Krzysztof z rodziną

Pasja pana Krzysztofa Czai sięga czasów jego dzieciństwa. Wówczas mieszkał w Łabiszynie, często odwiedzał dziadków, którzy również ukwiecali otaczającą ich przestrzeń. Pan Krzysztof ukończył szkołę ogrodniczą, a praca w ogrodzie sprawia mu mnóstwo radości. W dbaniu o tę zieloną oazę pomaga mu także żona.

- To wszystko daje ogromną satysfakcję – że to wszystko jest zrobione własnymi rękami, że mogę patrzeć jak kwiaty, rośliny rosną. Nie kupuję „gotowych” kwiatów w doniczce. Wszystkie wzrastają z nasion albo są przezimowane. Większość z tych, które można tu zobaczyć, to rośliny dwuletnie. Na zimę je przycinam, przenoszę do piwnicy. Na wiosnę dostają dużo odżywki i kwitną ponownie - opowiada nasz rozmówca. - Z żoną często tu przychodzimy, siadamy na ławeczce, synek się bawi. Ogród jest otwarty dla wszystkich naszych sąsiadów. Mieszkańcom kamienicy spodobały się moje pomysły i po prostu można tu miło spędzać czas na powietrzu.