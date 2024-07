Syn Małgorzaty Ostrowskiej. Tak wygląda dziś Dominik Ostrowski - zobaczcie zdjęcia w dredach! [2.07.2024 r.]

Kariera muzyczna Małgorzaty Ostrowskiej

Małgorzata Ostrowska, urodzona 2 maja 1958 roku w Szczecinku, niedawno obchodziła swoje 66. urodziny. Jej pasja do śpiewu była widoczna już od najmłodszych lat, co w końcu zaprowadziło ją do Studia Sztuki Estradowej przy Estradzie Poznańskiej. To właśnie tam spotkała Wandę Kwietniewską i Grzegorza Stróźniaka, z którymi wspólnie tworzyła zespół "Vist". Po kilku zmianach nazwy, w 1981 roku grupa przyjęła ostateczną nazwę "Lombard", pod którą Małgorzata Ostrowska zdobyła ogólnopolską sławę. Śpiewając w "Lombardzie" w latach 1981-1991, stała się jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W 1993 roku podjęła decyzję o rozpoczęciu kariery solowej.