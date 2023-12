Sylwestrowe fajerwerki mogą być dla zwierząt śmiertelnym zagrożeniem

Co grozi zwierzętom narażonym na duże natężenie hałasu?

- Koty, które trzymam na zewnątrz są przerażone. Kulą się w swoich budkach i nie wychodzą do południa następnego dnia – opowiada naszej redakcji. - Domowe są zdezorientowane, ale szybciej dochodzą do siebie. Zapewne dlatego, że mają wokół siebie ludzi, których dobrze znają.

W jaki sposób możemy zadbać w domu o naszego pupila i uchronić go przed sylwestrowymi hałasami?

Dobrym sposobem jest habitulacja, czyli przyzwyczajanie zwierząt do danego dźwięku. Żeby było to skuteczne, musi być jednak wykonywane przez dłuższy czas, nawet wiele miesięcy przed sylwestrem. Nic nie osiągniemy robiąc to na ostatnią chwilę, nawet kilka dni to za krótko. Warto przyzwyczajać zwierzęta do niespodziewanych dźwięków już od najmłodszego.