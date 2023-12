Świetlica Ukraińska remontuje lokal przy Dworcowej 54. Potrzebuje wsparcia [zdjęcia]

Stowarzyszeniu udało się pozyskać lokal, który chce zaadaptować na potrzeby zajęć świetlicowych.

- Użyczyło nam go Miasto Bydgoszcz. Mieści się po sąsiedzku przy ul. Dworcowej 54, więc dla nas to idealna lokalizacja - mówi Liliia Zahnitko. - Mogłyby tam, m.in., odbywać się próby naszych trzech zespołów muzycznych. To młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny "Półtony", dziecięcy "Malwy" i ludowy "Szmaragdy". Jednak najpierw konieczny jest remont pomieszczeń, bo są one w surowym stanie. Trzeba wymienić okna, położyć podłogi czy wykonać sanitariaty.