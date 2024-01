Studniówka 2024 XII LO w Bydgoszczy. Tak bawili się maturzyści z klasy policyjnej [zdjęcia]

- Przed rokiem mieliśmy studniówkę w Restauracji "Pod Dębem" w Bydgoszczy. Teraz komitet studniówkowy złożony z rodziców zarezerwował salę w Brzozie i zrobił to z dużym wyprzedzeniem - mówi Leszek Sobieraj, dyrektor Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w skład, którego wchodzi XII LO.

Dla maturzystów z tej szkoły to była ważna chwila i przygotowywali się na ten moment.

- Od trzech miesięcy pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego odbywały się próby poloneza. Wsparcia udzieliła też podczas tych prób nasza była nauczycielka muzyki - mówi Leszek Sobieraj. - Wszystko po to, by polonez na studniówce wypadł jak najlepiej i by młodzież dobrze się zgrała na parkiecie.