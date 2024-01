Studniówka 2024 Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Uczniowie bawili się w Hotelu City [zdjęcia]

- Salę rezerwowano już ponad rok temu - mówi Magdalena Popielewska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w skład, którego wchodzi Technikum Budowlane nr 3. - Poprzedni rocznik naszych maturzystów bawił się w Hotelu Park. Teraz rodzice wybrali Hotel City. I powiem więcej, już mamy zamówioną salę na przyszły rok.

Do studniówki od dłuższego czasu, a szczególnie w ostatnich dniach, intensywnie przygotowywali się też uczniowie.

- Od dwóch miesięcy młodzież raz lub dwa razy w tygodniu spotykała się w sali gimnastycznej i ćwiczyła poloneza pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego - mówi Magdalena Popielewska. - Nasi wuefiści byli nawet w Hotelu City obejrzeć salę. Wszystko po to, by tak przygotować choreografię do poloneza, żeby zachować odpowiednią przestrzeń w tańcu.