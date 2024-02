Strajk rolników w Bydgoszczy i okolicach miasta. Rolnicy zaostrzyli swój protest

Rolnicy nie ustają w walce o swoje gospodarstwa. 20 lutego zaostrzyli protesty w całej Polsce. Postulaty były w zasadzie te same, co przy poprzednich strajkach. Żądali wstrzymania importu towarów rolnych z Ukrainy, wycofania się z europejskiego Zielonego Ładu i odbudowy hodowli w Polsce. Poza tym domagali się pomocy suszowej, dopłat do zbóż, rzepaku, mleka i nawozów, a także do innych produktów rolnych, np. malin i miodu. Apelowali także o inwestycje w infrastrukturę eksportową.

Pierwsi protestujący pojawili się przed Urzędem Wojewódzkim tuż przed godziną 11.00. Nie było ich jednak wielu, ledwie kilka osób. Więcej było przedstawicieli mediów. Z czasem jednak tłum gęstniał. Ok. 13.00 policja naliczyła już 400 rolników, a także wspierających ich pszczelarzy, myśliwych i transportowców.