Protest rolników w Bydgoszczy. Utrudnienia w mieście, wojewoda rozmawiał z protestującymi Kamila Pochowska

Trwa protest rolników w Bydgoszczy. Na ulice Bydgoszczy w godzinach porannych wyjechało 1500 ciągników, samochodów osobowych i ciężarowych od strony Koronowa, Nakła, Torunia, Osielska i Białych Błót. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, protest może potrwać nawet kilka dni. Na utrudnienia powinni przygotować się także pasażerowie komunikacji miejskiej.

We wtorek 20 lutego 2024 roku rolnicy w całym województwie kujawsko-pomorskim zaplanowali strajki. Protestujący wyjechali także na ulice Bydgoszczy. Organizatorzy planują protest aż do wtorku 27 lutego. Śledzimy na bieżąco to, co dzieje się na protestach rolniczych w Bydgoszczy i w regionie.