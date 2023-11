Solidarność apeluje: nie zrzucajmy całej winy za problemy komunikacji w Bydgoszczy na MZK

– Zawód kierowcy jest bardzo stresujący i odpowiedzialny. Ci ludzie pracują w systemie trzyzmianowym . Wstają o 2-3 w nocy czy o tej porze wracają do domu. Obrywają za to, że przychodzą do pracy, bo jeden kurs przed nimi wypadł. Chciałbym, żeby społeczeństwo w końcu zrozumiało, że zawód kierowcy w komunikacji miejskiej to służba, a nie tylko praca – dodaje.

– Dziwi mnie, że tylko nas się atakuje, gdy problem dotyczy nie tylko miejskiego przewoźnika, a także prywatnego. Poza tym, jest on znacznie szerszy – nie bydgoski, ale ogólnopolski. W Krakowie miasto ma problem z płaceniem faktur za wykonanie kursów autobusowych i tramwajowych dla MZK . We Wrocławiu ogłoszono przetarg na dwa zadania, a tylko w jednym zgłosiła się jedna firma, która oczekuje znacznie więcej środków niż planowano wydać – podaje przykłady Dariusz Piotrowski, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy bydgoskim MZK.

– Obrywamy za korki, za inne zdarzenia na drodze. Autobus nie ma prawa punktualnie przejechać z punktu A do punktu B, gdy wszędzie są takie rozkopy, a rozkłady jazdy się nie zmieniły – zaznacza Dariusz Piotrowski, nawiązując do obecnej sytuacji drogowej w mieście. Aktualnie w ponad 50 punktach miasta trwają prace wodociągowe, które mają duży wpływ na ruch drogowy.

– Wystąpiłem do ZDMiKP w trybie informacji publicznej o ujawnienie danych dotyczących wykonywania wozokilometrów od stycznia do końca sierpnia przez obie spółki, które świadczą usługi komunikacyjne w mieście. Potwierdzają one, że mieliśmy problem, ale taki sam, jak Mobilis, a tylko o nas mówi się krytycznie – uważa.

Z danych wynika, że do maja 2023 r. spółki realizowały swoje zadania na podobnym poziomie. Wykonanie usług przewozów autobusowych poniżej 99% zaczęło spadać od czerwca. W tym miesiącu oraz lipcu to Mobilis procentowo wykonywał mniej zaplanowanych kursów. W sierpniu MZK nadal notował spadek, do poziomu 97%, a prywatny przewoźnik zdecydowanie się poprawił, choć wciąż do pełnego wykonania zadania brakowało mu ok. procenta.