Sobota dla seniorów w Bydgoszczy. Razem z wnukami zbudują miasto marzeń z klocków LEGO

Na to wyjątkowe wydarzenie w godz. 11-13 zaprasza seniorów wraz z rodzinami Fundacja Ładowarka we współpracy z Miastem Bydgoszcz. Wstęp jest wolny. W programie muzyka na żywo, koncert na pianino i kontrabas, ciekawe warsztaty i przydatne konsultacje. Dodatkowo, już od godz. 10 w sali kolumnowej rozpocznie się wielkie międzypokoleniowe budowanie z tysięcy klocków LEGO. Każdy chętny będzie mógł stworzyć fragment makiety naszego miasta - tego prawdziwego lub wymarzonego.

- Klocki LEGO to dla seniorów doskonała forma spędzania czasu z wnukami, dla dorosłych to także powrót do lat dzieciństwa - podkreślają organizatorzy i zapraszają „budowniczych” w każdym wieku.