S10 i źródliska pod Solcem Kujawskim. Przebieg drogi poznamy za kilka dni

"Składamy petycję w sprawie zmiany przebiegu trasy na odcinku S-10 Bydgoszcz Emilianowo – Solec Kujawski na wariant optymalny, opracowany przez specjalistów (tzw. wariant ECO). Jest on nie tylko najbardziej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska i przyrody, ale przede wszystkim, z uwagi na zdecydowanie mniejszy zakres koniecznych do wykonania prac ziemnych i konstrukcyjnych, jest tańszy od obecnego, niezwykle inwazyjnego wariantu" – czytamy w uzasadnieniu petycji, którą podpisało już (we wtorek, 28.11) prawie półtora tysiąca osób.