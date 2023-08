Rzeka Muzyki w Bydgoszczy. Za nami koncert muzykujących medyków na Wyspie Młyńskiej [zdjęcia]

Swoją działalność grupa rozpoczęła w 2011 r. od śpiewania kolęd. Dziś liczy ponad 50 osób, a repertuar poszerzył się także o muzykę klasyczną i rozrywkową. Muzycy Medici Cantares regularnie tworzą aranżacje największych przebojów, w których nawiązują do trudnych aspektów życia społecznego i tematów tabu , takich jak np. depresja. Zespół występuje pod dyrekcją por. Joanny Krause, absolwentki dyrygentury Bydgoskiej Akademii Muzycznej oraz Dowódcym- Kapelmistrza Orkiestry Wojskowej w Toruniu.

Rzeka Muzyki w Bydgoszcz. Co przed nami?

Rzeka Muzyki potrwa do końca sierpnia, co oznacza, że przed nami jeszcze dwa koncerty. W niedzielę, 20 sierpnia przed publicznością zaprezentuje się w dwugodzinnym recitalu Zbigniew Zamachowski. Tydzień później z kolei wyruszymy w muzyczną podróż do lat 50. i 60., podczas której usłyszymy nieśmiertelne przeboje Franka Sinatry, Elvisa Presleya i ich muzycznych przyjaciół. Wystąpią: Jacek Borkowski, Michał Romanowski, Milena Lange z towarzyszeniem muzyków.