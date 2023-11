Rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Bydgoszczy krok bliżej. W nowych parkomatach zapłacisz kartą

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przetarg na zainstalowanie parkomatów do obsługi SPP „wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich kompleksowym serwisem, utrzymaniem i pobieraniem opłat za parkowanie w latach 2023-2033” ogłosił w czerwcu . Termin kilkukrotnie przekładano. Jednym z powodów był fakt, że gdy jedna firm odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wymogu technologii 5G, zasady przetargu trzeba było zmienić.

W tym roku raczej nie ma co przywiązywać się do powiększenia strefy płatnego parkowania w Bydgoszczy. Ogłoszony w czerwcu przetarg na dostawę i serwisowanie ponad 300 parkometrów wciąż przez…

W ubiegłym roku Rada Miasta podjęła decyzję o rozszerzeniu bydgoskiej SPP. Włączone zostaną do niej obszary m.in. na Okolu, Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi. W strefie będzie ponad 5000 miejsc do zaparkowania aut. Prace związane z rozszerzeniem SPP dobiegły końca parę tygodni temu, ale dopóki nie ma parkomatów, nowe wyznaczone miejsca postojowe są bezpłatne.

ZDMiKP na realizację zamówienia podstawowego przewidział wydatek 38 782 576,99 zł, co oznacza, że dwie firmy gotowe są zrealizować inwestycje taniej niż zakładano . Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 4 miesiące na montaż parkomatów w nowej SPP, a kolejne dwa na wymianę starych urządzeń.

Pobieranie opłat w nowych miejscach będzie możliwe najwcześniej wiosną przyszłego roku. W budżecie miasta na 2023 rok oszacowano, że wpływy z SPP wyniosą ok. 12,2 mln zł, co stanowiło 112,5% przewidywanego wykonania z 2022 r. Przewidywany wzrost dochodów uzasadniono rozszerzeniem strefy. W projekcie budżetu na 2024 r. z tego samego powodu przewidywany jest kolejny wzrost, do 16,1 mln zł. Zapytaliśmy bydgoski ratusz jak opóźnienie rozszerzenia SPP wpływa na przewidywane dochody. Czekamy na odpowiedź.

W nowych urządzeniach będzie można płacić kartą i wnieść opłatę dodatkową za brak biletu. Ich zasilanie będzie odbywało się przez akumulatory i panele słoneczne. Parkomaty wydadzą bilety na wskazany przez kierowcę numer rejestracyjny pojazdu, co pozwoli w przyszłości na zdalne sprawdzenie czy auta w strefie mają opłacony postój.