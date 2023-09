Rozpoczynają się Europejskie Dni Dziedzictwa. Ponad 40 wydarzeń w regionie

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy od 2015 roku pełni rolę koordynatora Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym województwie. To wielkie święto kultury, które co roku gromadzi tysiące uczestników w 50 krajach Europy i liczne atrakcje – wystawy, koncerty, warsztaty i konkursy, dzięki którym można poznać historię oraz tradycje swojego regionu. W Polsce 31. edycję EDD obchodzimy pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Temat ten nawiązuje w dużej mierze do niezwykle cennego, choć często niedocenianego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Województwo kujawsko-pomorskie ma to szczęście, że składa się na nie kilka krain historycznych i etnograficznych. Dzięki temu region cechuje bogactwo różnych tradycji.

Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promocja dóbr kultury pośród lokalnych społeczności oraz zbliżenie do siebie jego organizatorów na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym. W kolejne weekendy września będzie można zwiedzać niezwykłe zabytki i korzystać z szerokiej oferty wydarzeń kulturalnych przygotowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby prywatne, w tym muzea, teatry, biblioteki, uczelnie wyższe, samorządy. Na uczestników czekają warsztaty, spotkania, rajdy, wystawy, koncerty, pokazy i wiele innych atrakcji, dzięki którym można lepiej poznać i zrozumieć historię oraz kulturę lokalną, regionalną i narodową.