Razem dla edukacji. Rafał Bruski na specjalnej konferencji podsumował edukacyjne projekty

W bieżącym tygodniu w Bydgoszczy pojawił się minister sportu i turystyki, Sławomir Nitras, który uruchomił program wsparcia sportowej aktywności powszechnej dla dzieci i młodzieży szkolnej. W Bydgoszczy Nitras ogłosił rozpoczęcie programu, by zachęcić uczniów szkół do korzystania ze sportowych możliwości.

- Dbamy także o to, by dzieci miały zorganizowany czas wolny, dlatego z budżetu miejskiego dofinansowujemy półkolonie Chcemy także, by bydgoskie dzieci mogły chodzić do przedszkoli i żłobków. Niezależnie od tego, czy są to placówki miejskie, czy publiczne, miasto je dofinansowuje - zapewnił Bruski.