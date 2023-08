PSM w Bydgoszczy podniesie mieszkańcom opłaty. Jak jest w innych spółdzielniach?

Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tłumaczy w piśmie do mieszkańców, że "analiza kosztów eksploatacji za minione 5 miesięcy w roku 2023 oraz przewidywany wzrost wydatków, wykazują konieczność dokonania zmian wysokości opłat zależnych i niezależnych od Spółdzielni. Plany gospodarcze dla każdej nieruchomości zbudowane zostały w oparciu o przyjęte do realizacji zadania wynikające z indywidualnych potrzeb nieruchomości".

"Mierząc się z ciągłymi podwyżkami cen towarów i usług, niestabilną inflacją, a także dwukrotnym w 2023 r. wzrostem minimalnego wynagrodzenia, Spółdzielnia nie ma możliwości utrzymania stawek na dotychczasowym poziomie" - czytamy w dokumencie, który otrzymali lokatorzy.

Od 1 listopada 2023 r. nowe stawki opłat będą obowiązywały dla następujących pozycji na rachunku: zarządzanie nieruchomością, utrzymanie i konserwacja nieruchomości (zależne od spółdzielni) oraz Podgrzanie wody - koszty zmienne - przedpłata (niezależne od spółdzielni). Pozostałe składniki opłat zależnych i niezależnych od spółdzielni pozostaną bez zmian.

Czy na podobny krok zdecydowały się inne spółdzielnie w Bydgoszczy? - U nas aktualizacja stawek następuje zawsze od 1 marca. Dzieje się tak każego roku, więc nie jest to nic zaskakującego dla mieszkańców - mówi Jacek Kołodziej, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bydgoszczy. - Podwyżki, które wprowadziliśmy z dniem 1 marca bieżącego roku są wystarczające i pokrywają nam wszystkie koszty. Co prawda, do końca roku zostało jeszcze kilka miesięcy, ale na chwilę obecną mogę powiedzieć, że nie będzie potrzeby wprowadzania kolejnych podwyżek - dodaje Jacek Kołodziej.