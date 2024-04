Przepowiednie na drugą połowę 2024 roku. Wróżka Roma ostrzega! - horoskop [25.04.24 r.] Wróżka Roma

Spekuluje się, że świat stoi w przededniu III Wojny Światowej, zmian w Watykanie, wielkiego kryzysu klimatycznego. Czy tak faktycznie będzie? Zebraliśmy dla was przepowiednie na 2024 rok. Oceńcie sami, co już (jeśli w ogóle) się już sprawdziło, a co według wizjonerów, jeszcze przed nami. Świat wybierze nowego papieża jeszcze w 2024 roku? Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>> Zobacz galerię (11 zdjęć)

Co przyniesie druga połowa 2024 roku? To będzie intensywny czas, który upłynie pod wpływem Plutona - planety nowych początków i zamykania starych spraw. Według Baby Wangi, jeszcze w tym roku dojdzie do spotkania z kosmitami. Z kolei Ojciec Klimuszko ostrzega, aby nie opuszczać Polski. To będzie jedyny bezpieczny kraj w Europie. Zobaczcie przepowiednie i wróżby Wróżki Romy na 2024 rok.