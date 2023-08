Problem zalewania terenu przy zrewitalizowanym nabrzeżu w Fordonie. Drogowcy tłumaczą przyczynę

Obszerniejsze wyjaśnienie przyczyny problemu na zrewitalizowanym terenie znalazło się na profilu Wisła 774 Fordon. – Zamiast bić pianę, jak w co niektórych komentarzach w sieci, wyjaśniliśmy sprawę w najodpowiedniejszym do tego miejscu, czyli w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Tak jak przypuszczaliśmy, stojąca woda nie jest wynikiem błędu projektowego czy usterki wykonawczej przy budowie umocnionego nabrzeża. Obecny stan spowodowany jest tym, że połączona z tą jezdnią kanalizacja ul. Frycza Modrzewskiego nie jest jeszcze zakończona – wyjaśniono.

– Zrewitalizowane wybrzeże Wisły po obfitych opadach, 30 lipca, godziny wieczorne. Myślę, że przyczyna zostanie zweryfikowana i usunięta – napisał na grupie „Fordon na co dzień – Forum” pan Leszek. Do wpisu dorzucił zdjęcie, na którym widać duże kałuże na drodze obok nabrzeża. Pod nim wywiązała się dyskusja. Jedni komentowali, że tak będzie, bo za dużo tam betonu, część, że to standard przy bydgoskich inwestycjach, a inni, że przy intensywnych opadach żadna kanalizacja nie będzie w stanie odprowadzić nadmiaru wody.

– Pamiętajmy, że na bulwarach trwa cały czas budowa. Wszystkie wody opadowe z tego obszaru będą docelowo tłoczone do kanału deszczowego w ulicy Bydgoskiej. Ale uruchomienie przepompowni nastąpi w końcowym okresie realizacji budowy Bulwarów, czyli na jesieni – dodano. Dzień po ulewie, 31 lipca (poniedziałek) ZDMiKP miał interwencyjnie wypompować wodę, aby osuszyć miejsce.

My także zwróciliśmy się do drogowców o wyjaśnienie, skąd bierze się problem. – Prace budowlane na tym kontrakcie nie zostały jeszcze zakończone. Zgodnie z uzyskanymi warunkami z dolnego odcinka ul. Frycza Modrzewskiego wody deszczowe muszą być pompowane w kierunku ul. Promenada, gdzie dalej kierowane są do istniejących wylotów do rzeki Wisły – informuje „Express Bydgoski” ZDMiKP.