Prasówka 15.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek.

Prasówka 15.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Partnerka Macieja Orłosia jest od niego młodsza o 22 lata. Tak wygląda Paulina Koziejowska [15.02.2024] Maciej Orłoś na początku roku po ponad siedmiu latach przerwy powrócił do Teleexpressu. Prywatnie od jakiegoś czasu związany jest z Pauliną Koziejowską, młodszą od niego o ponad dwadzieścia lat. Prezenterka telewizyjna i dziennikarka w wywiadach podkreśla, że różnica wieku nie ma dla niej żadnego znaczenia. Zobacz, jak wygląda piękna partnerka Macieja Orłosia. Prezentujemy prywatne zdjęcia Pauliny Koziejowskiej.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [15.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca. 📢 42-letni Yaman z telenoweli "Dziedzictwo" ma piękny głos. Tak śpiewa Halil İbrahim Ceyhan [15.02.2024] Halil İbrahim Ceyhan, który wciela się w rolę Yamana w tureckim serialu "Dziedzictwo" to nie tylko przystojny aktor, ale i utalentowany muzyk. 42-letni Ceyhan szerszą popularność zyskał właśnie dzięki roli Yamana, ale zapewne niewielu widzów wie, że skrywa on również talent muzyczny - komponuje i śpiewa. W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi artysta dzieli się w mediach społecznościowych. Poniżej w artykule znajdziecie też jeden z jego utworów.

📢 Tak mieszka Omenaa Mensah. Luksus to mało powiedziane - łóżko z baldachimem i kręcone schody [15.02.2024] Omenaa Mensah mieszka w luksusowym apartamencie, z którego ma doskonały widok na Warszawę. Wnętrza domu popularnej prezenterki zostały zaprojektowane z dbałością o każdy detal. Oryginalne rzeźby, liczne obrazy i duża ilość zieleni tworzą niesamowity klimat. Zobaczcie, jak urządziła się Omenaa Mensah! 📢 Dogan z serialu Zakazany owoc. Gra go przystojny Murat Aygen, człowiek mnóstwa talentów [15.02.2024] Dogan Yıldırım pojawił się w serialu w 2021 roku. Widzowie poznali go jako ojca Kumru, a później jednego z wielu mężów Yildiz. To aktor, który skończył już 50 lat, ale według wielu internautek, jest jednym z najprzystojniejszych męskich aktorów z tej tureckiej telenoweli. Prywatnie Murat Aygen od wielu lat jest szczęśliwym mężem Nihan Asli Elmas – aktorki znanej z serialu "Medcezir", z któą ma córkę, Nil. Więcej informacji o aktorze w artykule, a w galerii znajdziecie prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jaki jest na co dzień.

📢 Piękna Pelin z serialu Złoty chłopak. Tak aktorka wygląda na co dzień [15.02.2024] "Złoty chłopak" to jedna z najchętniej oglądanych tureckich telenowel, które są obecnie emitowane w Telewizji Polskiej. Jedną z głównych bohaterek serialu jest Pelin, w rolę której wciela się Buçe Buse Kahraman. Co wiemy o aktorce? Zajrzeliśmy, jak piękna 27-latka wygląda na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia serialowej Pelin ze "Złotego chłopaka". 📢 Pensja minimalna - luty 2024. Tyle netto musi płacić pracodawca. Kiedy kolejna podwyżka? [15.02.2024] O blisko 18 procent wzrosła pensja minimalna od 2024 roku. Od stycznia do końca czerwca płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 złotych brutto (wcześniej 3600 brutto). To nie koniec podwyżek pensji minimalnej. Z powodu wysokiej inflacji najniższe wynagrodzenie zostanie podwyższone w tym roku jeszcze raz. Ile na rękę musi teraz płacić pracodawca. Do ilu urośnie płaca minimalna za kilka miesięcy? Szczegóły znajdziesz poniżej.

📢 Tak atakuje cichy udar mózgu. Poznaj objawy, które bardzo łatwo przeoczyć [15.02.2024] Z tego materiału dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu. Objawy występujące po tego typu udarze łatwo przeoczyć - niektórzy mogą uznać, że pojawiły się na przykład z powodu starości. Tymczasem cichy udar mózgu powoduje uszkodzenia, które w przyszłości mogą doprowadzić do poważniejszego, rozległego udaru. Na co należy zwrócić uwagę? 📢 Młodzi pod batutą Adama Sztaby. Przed nami finał bydgoskiego projektu Orchestra4Young W piątek, 16 lutego, w Bydgoszczy odbędzie się finałowy koncert w ramach tegorocznej, trzeciej już edycji projektu Orchestra4Young. Po intensywnym tygodniu przygotowań przed publicznością zaprezentuje się orkiestra tworzona przez 55-osobową grupę młodych ludzi, uczniów szkół muzycznych II stopnia z całej Polski. Muzykom będą towarzyszyli wokaliści i Dziecięcy Chór Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Artyści zaprezentują doskonale znane utwory muzyki rozrywkowej w symfonicznych aranżacjach Adama Sztaby.

📢 Najpopularniejsze przesądy walentynkowe. Co przynosi pecha, a co powodzenie w miłości? [15.02.2024] All you need is love - śpiewali niegdyś Beatlesi w swoim hicie. Walentynki, to dzień, w którym świętują zakochani. To również magiczny czas, który wiąże się z wieloma przesądami i wierzeniami. Jak sprawdzić, czy obecny partner zostanie twoim mężem? Co zwiastuje rozstanie? Tego dowiesz się z horoskopu Wróżki Romy. Poznaj najpopularniejsze przesądy i wróżby Walentynkowe. 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się w drugiej połowie lutego. Ferit niemal ginie. Seyran wyznaje mężowi swoje marzenie [15.02.2024] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się w drugiej połowie lutego? Ferit ucieka strażnikom i jedzie do Antep spotkać się potajemnie z Seyran, planując ucieczkę z dziewczyną. Do akcji niespodziewanie wkracza uzbrojony w broń Tarik, który strzela do Ferita. Ten pada zakrwawiony. Seyran rozpacza. Ferit trafia do szpitala, rodzina obawia się, że chłopak umrze... Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Ponad 5,5 tysiąca złotych do emerytury. Są założenia ustawy w sprawie świadczenia honorowego [15.02.2024] Rząd chce uregulować przepisy, na podstawie których wypłacane jest świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat. Obecnie dodatkowe pieniądze dla seniorów trafiają na podstawie przepisów z lat 70. Wszystko ma zostać unormowane w formie nowej ustawy. Jakie są jej założenia? Komu dokładnie będzie przysługiwać takie świadczenie i ile ono wynosi obecnie?

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugiej połowie lutego. Dogan chce zabić Catagaya i organizuje zamach [15.02.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w drugiej połowie lutego. Wkrótce w serialu: Ender przyłapuje Nurgul na oszustwie. Yildiz pomaga kuzynce Gamze dostać się do castingu i sama robi wrażenie na reżyserze. Handan pozoruje samobójstwo. Halitcan kolejny raz dostaje gorączki w przedszkolu... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38". Prawda o Cayetanie wychodzi na jaw! - streszczenia [15.02.2024] Felipe denerwuje się, że Leonor w swojej powieści opisała jego romans ze służącą, która popełniła samobójstwo. Mauro jest pod coraz większym urokiem niewątpliwie pięknej Teresy. Padilla chce zmusić Guberna, by powiedział co wie o Cayetanie. Te i jeszcze inne wydarzenia czekają widzów serialu "Akacjowa 38". Prezentujemy streszczenia w naszej galerii. 📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Yaman błaga Seher o wybaczenie! [15.02.2024] İkbal przeprasza Seher za to, co zrobiła jej Zuhal. A Zuhal nie może znieść tego, że siostra tak bezwzględnie ją wykorzystała i poprzysięga zemstę. Seher nie może wybaczyć Yamanowi, że tak łatwo uwierzył w fałszywe oskarżenia na jej temat. Mężczyzna jest bezradny i próbuje przeprosić żonę. Ta jednak nie chce z nim rozmawiać. Czy uda im się wreszcie dojść do porozumienia? Tego dowiecie się z najnowszych odcinków serialu "Dziedzictwo". W naszej galerii prezentujemy streszczenia.

📢 Ekskluzywna rezydencja Katarzyny Cichopek. To tu zamieszka po ślubie z Kurzajewski - zdjęcia [15.02.2024] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski - najpopularniejsza para polskiego show-biznesu. O ich relacji mówiło się od dawna. Niedawno para poinformowała o zaręczynach, a także planach na huczne wesele. Media spekulują, że uroczystość odbędzie się jeszcze w 2024 roku. My już wiemy, gdzie byli prowadzący "Pytanie na śniadanie" zamieszkają po ślubie. Ekskluzywna rezydencja jest dziełem ulubionego projektanta gwiazd. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Oto piękna Teresa z serialu Akacjowa 38. Tak prywatnie wygląda Alejandra Meco - zobacz zdjęcia [15.02.2024] Nadchodzące odcinki serialu "Akacjowa 38" zapowiadają się bardzo ciekawie. Duża w tym zasługa nowej bohaterki, czyli Teresy Sierry. Odkąd kobieta pojawiła się w telenoweli, Cayetana nie może spać spokojnie. W rolę serialowej Teresy wciela się piękna Alejandra Meco. Co wiemy o hiszpańskiej aktorce? Zobacz prywatne zdjęcia pięknej 33-latki.

📢 Serial "Dziedzictwo". Kiraz umrze w ramionach ukochanego - streszczenia lutowych odcinków [15.02.2024] W drugiej połowie lutego w serialu "Dziedzictwo" będziemy świadkami dramatycznych wydarzeń. Ali w końcu oświadczy się Kiraz. Piękne chwile zamienią się w koszmar, gdy padną śmiertelne strzały. Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenia telenoweli "Dziedzictwo" na całe dwa tygodnie. Opis 10 odcinków, które będą wyemitowane do 23 lutego, zamieszczamy w galerii. 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 po weekendzie. Królowa przyjedzie na Akacjową [15.02.2024] Wiemy już, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w dalszej części lutego. Mauro informuje Teresę, że to ona jest prawdziwą Cayetaną. Na Akacjowej trwają przygotowania przed przyjazdem królowej. Co jeszcze wydarzy się hiszpańskiej produkcji? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do połowy lutego. Po tej informacji Yaman zmieni się nie do poznania [15.02.2024] Historia Seher i Yamana w serialu "Dziedzictwo" jest niezwykle zawiła. Nienawiść, sympatia, miłość i ponownie wielka niechęć do siebie - tak w skrócie wygląda ich relacja. Wygląda jednak na to, że już niedługo widzowie zobaczą, jak uwielbiana para zbliża się do siebie. W lutowych odcinkach Yaman wreszcie zrozumie, jak wielki błąd popełnił źle traktując Seher, która była niewinna. Mamy streszczenia nowych epizodów serialu "Dziedzictwo". Zobacz, co wydarzy się w tureckiej telenoweli w lutym.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w połowie lutego: Kto jest prawdziwą Cayetaną? [15.02.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można w połowie lutego. Wkrótce w serialu: Ramón upija się, by uśmierzyć cierpienie spowodowane rozłąką z Trini. Cayetana gości żołnierzy, ale nie robi tego bezinteresownie - ma w tym swój cel. Oszustwo budowlane Lourdes wychodzi na jaw. Królowa zaprasza Cayetanę na spotkanie. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Tak mieszka Beata Tadla, nowa prowadząca Pytania na śniadanie. Ma duży dom z ogrodem [15.02.2024] Beata Tadla po ośmiu latach powróciła do Telewizji Polskiej. W sobotę, 3 lutego, zadebiutowała w roli prowadzącej program "Pytanie na śniadanie". Chwile wolne od pracy spędza w swoim domu na warszawskim Wawrze. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza nieruchomości popularnej dziennikarki. Zobacz, jak mieszka Beata Tadla. 📢 Ta rasa psa świetnie pasuje do Twojego znaku zodiaku. Połączyliśmy 12 par - oto lista! [15.02.2024] Poszczególnym znakom zodiaku można przypisać wyjątkowy i niepowtarzalny zestaw cech charakteru. Wróżka Nadya przeanalizowała je dla Was ponownie i dobrała 12 par znaków zodiaku i ras psów. Która rasa najlepiej będzie pasować do Lwa? Dlaczego odpowiednim towarzyszem dla Koziorożca będzie rottweiler i co może łączyć Strzelca z dalmatyńczykiem? Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. One nadają się do mieszkania z dziećmi i osobami starszymi - lista [15.02.2024] Cudowne czworonogi, obok których nie można przejść obojętnie! Pieski nie bez powodu uznawane są za najlepszych przyjaciół ludzi. Są lojalne, troskliwe, a także bardzo mądre. Niektóre rasy psów wyróżniają się szczególną inteligencją. Zobacz w naszej galerii, które rasy psów są najmądrzejsze.

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w tym roku [15.02.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto. 📢 Hala Targowa – co poszło nie tak i czy projekt może jeszcze wypalić? "Bydgoszcz potrzebuje takiego miejsca" Pół roku po hucznym otwarciu wyremontowana Hala Targowa w Bydgoszczy została zamknięta. Operator zapewnia, że to rozwiązanie tymczasowe i za kilka miesięcy obiekt wróci w nowym wydaniu. Zapytaliśmy osoby przyglądające się projektowi z zewnątrz o to, co poszło nie tak i czy projekt może się jeszcze odrodzić.

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to wieczni kawalerowie. Im nieśpieszno do ożenku - horoskop Im nie jest pisane małżeństwo i wielopokoleniowa rodzina. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są wiecznymi singlami. Nie nastawiaj się z nimi na rodzinną przyszłość. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy! 📢 Grała Zeynep - siostrę Yildiz w serialu "Zakazany Owoc". 31-letnia Sevde Erginci na prywatnych zdjęciach Sevde Erginci to urocza turecka aktorka, która w pierwszych dwóch sezonach popularnego serialu "Zakazany owoc" grała jedną z głównych ról. Erginci wcielała się w rolę Zeynep - siostry Yildiz. Grana przez nią postać znika z telenoweli w drugim sezonie, gdy wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Jaka prywatnie jest Sevde Erginci? Zobaczcie nowe zdjęcia, które zamieszcza w mediach społecznościowych. 📢 Zjawiskowa Dorota Gardias. Idealna figura i długie nogi - tak wygląda dziennikarka Milionom Polaków dała się poznać jako prezenterka pogody w TVN, ale karierę rozpoczynała jako modelka. Dorota Gardias ma fantastyczną figurę, a jej gorące zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych rozgrzewają internautów do czerwoności. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda Dorota Gardias.

📢 Gra Tarika w serialu Złoty chłopak. Na co dzień nosi wąsy i kolczyki - zobacz prywatne zdjęcia aktora Widzowie są obecnie świadkami ostatnich odcinków 1. sezonu serialu "Złoty chłopak". Seyran i Ferit znaleźli się w ogromnych tarapatach, a odpowiedzialny za to jest przede wszystkim Tarik. W rolę groźnego przestępcy, który jest potencjalnym drugim mężem Seyran, wciela się Baran Bölükbaşı. Co wiemy o tureckim aktorze? Serialowy Tarik na co dzień nie przypomina siebie z planu serialu. Mamy prywatne zdjęcia przystojnego aktora!

📢 Joseph Baena - tak wygląda syn Arnolda Schwarzeneggera. Co za mięśnie! - zobacz zdjęcia Joseph Baena to syn słynnego Arnolda Schwarzeneggera, urodzony 2 października 1997 roku. Jest amerykańskim aktorem, kulturystą, modelem fitness i agentem nieruchomości. Jego matką jest Mildred Patricia "Patty" Baena. O tym, że jest synem słynnego kulturysty i aktora, a także byłego gubernatora Kalifornii, dowiedział się w wieku 13 lat. Patrząc na jego aktualne zdjęcia, widać uderzające podobieństwo, tym bardziej, że Joseph to zapalony kulturysta i muskulaturą przypomina swojego ojca w młodości - koniecznie zobaczcie zdjęcia w galerii artykułu!

📢 Zbigniew Boniek i jego żona, Wiesława - są parą od liceum! Zobacz zdjęcia szczęśliwej pary od pół wieku! Zbigniew Boniek to jeden z najbardziej znanych bydgoszczan, który zdobył światową sławę. Tego znanego piłkarza i byłego prezesa PZPN nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego piłkarski dorobek jest równie bogaty, jak jego osiągnięcia jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sam Zbigniew Boniek przyznaje, że za jego sukcesami stoi żona. Małżeństwo Bońków w tym roku świętować będzie 48-lecie, ale pan Zbigniew i pani Wiesława znają się dłużej… Zobacz więcej informacji o Zbigniewie i Wiesławie Bońkach oraz obejrzyj zdjęcia. Tak wygląda żona znanego bydgoszczanina. 📢 Złoty chłopak - finał 1. sezonu już w piątek, 16 lutego! To zdarzy się w ostatnim odcinku, a co potem? W lutym zakończy się 1. sezon telenoweli "Złoty chłopak". Przypomnijmy, że serial można oglądać w TVP od 28 sierpnia. Lada dzień zostanie wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Dziedzictwo - to jeszcze wydarzy się w lutym: Yaman rujnuje wszystko i rani Seher To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie lutego: Frat zawozi Neslihan do Kiraz, by ta pomogła jej w zadaniu domowym. Cała trójka świetnie się bawi tworząc męskie zestawy ubrań. Okazuje się bowiem, że Frat jest świetnym modelem. Ziya odkrywa zniknięcie teczki. Domyśla się, że trafiła w ręce Yamana. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Roksana Węgiel pokazała długie, zgrabne nogi na premierze filmu "Emma i czarny jaguar" - zdjęcia Niedawno odbyła się premiera filmu animowanego "Emma i czarny jaguar", w którym Roksana Węgiel podkłada głos głównej bohaterce. Młodziutka gwiazda pojawiła się na seansie w eleganckiej i seksownej stylizacji. Uwagę zwracała jej krótka spódniczka, która odsłaniała długie, zgrabne nogi. Zobaczcie, jak prezentowała się Roksana Węgiel na premierze filmu.

📢 Zakazany owoc (Yasak elma) - to wydarzy się w lutym. Ender poprzysięga zemstę! Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w lutym. Wkrótce w serialu: Kumru dowiaduje się, że ktoś sprzedaje jej torebki. W trakcie kolacji Kumru z Ekinem dochodzi do awantury. Ender zrywa z Cagatayem. Handan oświadcza, kto stoi za kradzieżami torbek Kumru. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Mamed Chalidow na prywatnych zdjęciach. Tak żyje mistrz KSW. Zobaczcie! Mamed Chalidow pochodzi z Czeczenii, ale od 24 lat ma obywatelstwo polskie. Na swoim koncie ma mnóstwo sukcesów sportowych. Jest międzynarodowym mistrzem KSW. Pokonał między innymi Mariusza Pudzianowskiego. Wkrótce stoczy bokserską walkę z Tomaszem Adamkiem. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Mamed Chalidow. Mamy zdjęcia!

📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny i jego wybranka, Marina, w hiszpańskiej Marabelli - zobacz zdjęcia Wojciech Szczęsny oraz jego partnerka, piosenkarka Marina, kupili jakiś czas temu okazałą posiadłość w hiszpańskiej Marbelli. Taką informacją podzieli się w 2022 roku ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para co jakiś czas publikuje fotki, na których można zobaczyć, jak mieszkają w Hiszpanii. Niedawno Marina pokazała zdjęcia z ich nowego domu, prezentując nie tylko wnętrza, ale również malowniczy widok z okna. Zobaczcie, jak mieszkają w Hiszpanii znany piłkarze ze swoją wybranką. 📢 Krzysztof Stanowski ma luksusowy dom pod Warszawą. Zobacz, jak mieszka - zdjęcia 1 lutego wystartował youtube'owy Kanał Zero, którego twórcą i założycielem jest Krzysztof Stanowski. Na co dzień dziennikarz mieszka w pięknym domu pod Warszawą otoczonym wielkim ogrodem. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza luksusowej posiadłości Krzysztofa Stanowskiego. Zobacz zdjęcia!

📢 Samba i piłka. Karnawał w Rio łączy dwie największe pasje Brazylii [ZDJĘCIA] „To jeden z największych wyrazów uznania, oznak szacunku, jaki można otrzymać. Dla Brazylijczyka parada szkół samby jest tym samym, co Puchar Świata” – stwierdzil legendarny „Canarinho” Zico. Niewiele osób uwielbia imprezować tak bardzo jak Brazylijczycy, a coroczne święto muzyki, tańca i kolorów rozpoczęło się w ubiegły weekend i zakończyło we wtorek 13 lutego. Naród zafascynowany piłką nożną oddawał się swojej drugiej wielkiej pasji – karnawałowi. Pomiędzy dwiema wielkimi miłościami tego kraju istnieje wiele powiązań. 📢 Awaria wodociągowa na Gajowej w Bydgoszczy usunięta. Ulica będzie zamknięta do przyszłego tygodnia We wtorek (13 lutego) na ulicy Gajowej w Bydgoszczy doszło do poważnej awarii wodociągowej. Ulica została zalana. Jak poinformowały MWiK w Bydgoszczy, źródło wycieku zostało już usunięte. Trzeba będzie jednak naprawić nawierzchnię - odcinek ulicy Gajowej pozostanie zamknięty do przyszłego tygodnia.

📢 Prawie kilogram narkotyków w mieszkaniu przy Kołobrzeskiej w Bydgoszczy Dzielnicowi z Bydgoszczy zatrzymali poszukiwanych przez sąd 43-letniego mężczyznę oraz 47-letnią kobietę. W wynajmowanym przez nich mieszkaniu przy ulicy Kołobrzeskiej znaleźli prawie kilogram narkotyków. 📢 Robert Lewandowski wraz z rodziną wyjechał na narty do Andory. "Szybki wypad z moimi dziewczynami" Robert Lewandowski zrobił sobie krótkie ferie. Piłkarz FC Barcelony z żoną i dwoma córkami wyjechał na narty do Andory. Klara i Laura uczyły się jeździć na nartach. 📢 Ewa Chodakowska - tak ubiera się znana trenerka fitness. Zobacz jej stylizacje Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej znanych trenerek personlanych w Polsce. Wszyscy wiemy, że sport jest największą pasją pani Ewy. Jednak, jak każda prawdziwa kobieta, Ewa Chodakowska dba także o to, by jej garderoba była pełna, a ubiór zawsze pasował do okazji. Zobaczcie, jaki styl ma Ewa Chodakowska i w jakich strojach najczęściej lubi się prezentować.

📢 Głęboki dekolt i nogi do nieba. Maffashion pozuje w samej bieliźnie - zobacz zdjęcia Maffashion słynie ze znakomitego gustu, a jej stylizacje od lat zachwycają modowych ekspertów. Julia Kuczyńska jest obecnie jedną z najbardziej popularnych blogerek modowych w Polsce, o czym najlepiej świadczy ponad milion obserwujących na Instagramie. 36-latka nie stroni od odważnych i kobiecych sesji fotograficznych. Zobaczcie gorące zdjęcia Maffashion! 📢 Tak mieszka Sylwia Bomba. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" i Grzegorz Collins są parą Sylwia Bomba to niekwestionowana gwiazda "Goggle Box. Przed telewizorem". Na kanapie zasiada wraz z Ewą Mrozowską. O celebrytce zrobiło się ostatnio niesłychanie głośno. Wszystko za sprawą jej związku z Grzegorzem Collinsem. 📢 Oto objawy raka jelita grubego. Tych symptomów nie wolno ci zlekceważyć Zajmuje bardzo wysokie miejsce na liście przyczyn zgonów w Polsce i należy do najczęściej wykrywanych nowotworów. Rak jelita grubego to nowotwór, który w początkowej fazie często nie daje objawów. Dlatego tak bardzo ważne w wykryciu tego nowotworu jest regularne badanie się. Wczesne wykrycie daje większe szanse na skuteczne wyleczenie. Jakie objawy występują w przypadku raka jelita grubego? Co powinno Cię zaniepokoić?

📢 Danuta Błażejczyk - tak mieszka i żyje na co dzień piosenkarka. Zobaczcie zdjęcia z prywatnego życia gwiazdy Danuta Błażejczyk jest piosenkarką, której hit "Taki cud i miód" oczarował Polskę w 1985 roku. Od 30 lat mieszka na warszawskim Mokotowie. Zobaczcie, jak wygląda jej domowe studio oraz kuchnia. Tak żyje i mieszka na co dzień Danuta Błażejczyk. 📢 Najpiękniejsze ulice w Polsce: 14 wyjątkowych zakątków na spacery. Polska Wenecja, błyszczący pasaż, średniowieczny zaułek i inne cuda Polskie miasta skrywają wiele niespodzianek i pięknych zakątków. Są wśród nich ulice, których urok zachwyca zarówno stałych mieszkańców, jak i turystów z Polski i zagranicy. W którym polskim mieście można poczuć się jak w Wenecji lub Amsterdamie? Który zaułek sprawia wrażenie jakby żywcem wyjętego ze średniowiecza? Który deptak jest najdłuższy, gdzie można oglądać najbardziej różnorodną architekturę? Przedstawiamy 14 najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych ulic w polskich miastach.

📢 Klienci masowo dostają "mandaty" za bezpłatne parkowanie przy sklepach. Tak można unieważnić opłatę! Utrudnione reklamacje, nieprecyzyjne zasady korzystania z darmowego postoju i opłaty dodatkowe - liczba skarg klientów, m.in. z naszego regionu, na płatne parkingi przy sklepach rośnie w zatrważającym tempie! 📢 Awaria ciepłowni w Bydgoszczy opanowana. Klienci mogą liczyć na korektę rachunków Ciepłownia EC II rozpoczęła już dostarczanie ciepła do sieci miejskiej w Bydgoszczy. Ekipy techniczne usunęły również awarię dwóch pozostałych kotłów. Oba przeszły pomyślnie próby ciśnieniowe, jeden z nich od soboty jest już w rezerwie. Co z rachunkami za chłodniejsze kaloryfery? Zapytaliśmy operatora PGE. 📢 Trwa zbiórka na odbudowę Fabryki Lloyda w Bydgoszczy. Przyczyna pożaru nadal nie jest znana Od pożaru Fabryki Lloyda w Bydgoszczy minęły niespełna 3 tygodnie. Właściciel z załogą nieustannie pracuje nad tym, aby przenieść kolejne wydarzenie w inne lokalizacje. Wciąż trwa zbiórka na odbudowę obiektu. Pojawiła się również nowa inicjatywa, która ma pomóc w zebraniu niezbędnych środków.

📢 Drugie podejście do sprzedaży terenu przy Hali Targowej w Bydgoszczy. Czy tym razem będą chętni? Miasto po raz drugi ogłosiło przetarg na sprzedaż terenu u zbiegu ulic Magdzińskiego i Przy Zamczysku, położonego przy Hali Targowej. Choć za pierwszym razem nikt nie był zainteresowany zakupem działek, cena pozostała taka sama. 📢 Piękna zarówno w cekinach, jak i swetrach. Modna elegancja, czyli styl Krystyny Prońko Krystyna Prońko od lat jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Piosenkarka zachwyca głosem i muzycznymi hitami, lecz warto także przyjrzeć się jej kreacjom. Garderoba artystki to połączenie klasyki z nowoczesnością oraz wygodą. Stroje nie tylko podkreślają atuty piosenkarki, ale i niepowtarzalną osobowość. Spójrz na te stylizacje.

📢 50 lat uczelni technicznej w Bydgoszczy. Milionowe inwestycje Politechniki Bydgoskiej w toku Serce uczelni zaczęło bić w nieznanym Fordonie, mówił rektor PBŚ na inauguracji z okazji półwiecza działalności bydgoskiej uczelni technicznej. Władze politechniki mówią o planach na najbliższą przyszłość. A te najważniejsze to faktyczne uruchomienie wydziału medycznego i dokończenie Akademickiego Centrum Sportu.

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się w serialu. Znachorka pomoże zajść w ciążę? [15.02.2024] Po weekendzie w serialu "Zakazany owoc": Ekin i Kumru po cichu biorą ślub! Na weselu Dogan ucisza Ekina, grożąc, że skrzywdzi jego babcię... Sedahi ulega wypadkowi. Co jeszcze wydarzy się w najbliższych odcinkach telenoweli "Zakazany owoc"? Przejdź do galerii, w której zamieszczamy streszczenia dziesięciu odcinków (do piątku, 23 lutego 2024). 📢 Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem na cmentarzu przy Wiślanej w Bydgoszczy We wtorek (13 lutego) na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy odbył się pierwszy w tym roku pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem. W kwaterze dziecięcej w Grobie Dzieci Utraconych pochowano 50 urn z prochami. 📢 Najlepsze ciasta czekoladowe nie tylko na walentynki. Idealne wypieki z kremem lub owocami. Wybieraj spośród 7 niezawodnych propozycji Większość łasuchów ma swoje ulubione ciasto z czekoladą, które mógłby jeść niemal bez końca. Wśród nich są puszyste wypieki z wiśniami oraz wilgotne brownie. Do takich ciast można przygotować rozpływający się w ustach krem śmietankowy albo polać je słonym karmelem. Zebraliśmy 7 sprawdzonych przepisów na ciasta czekoladowe, którym trudno się oprzeć.

📢 Medal dla SP w Rynarzewie za pamięć o powstańcach wlkp. Kolejne uroczystości 18 lutego w Zamościu Honorowy medal przyznał szkole Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp w Poznaniu. To nie pierwsze odznaczenie w dorobku szkoły. Odsłonięto też mural. Widać go z trasy S-5.

📢 Przystanek Jagiellońska/Łużycka najniebezpieczniejszym w Bydgoszczy? Trwają wstępne prace nad zmianą lokalizacji W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z zatłoczonego w godzinach szczytu przystanku tramwajowego Jagiellońska/Łużycka w Bydgoszczy. Pod wpisem na nowo rozgorzała trwająca od lat dyskusja na temat zmian, jakie powinno się wprowadzić, aby zwiększyć bezpieczeństwo w tej lokalizacji. 📢 Centrum Seniorów "Dworcowa 3" tętni życiem. Mnóstwo chętnych na zajęcia Już blisko 1200 osób skorzystało z oferty Centrum Seniorów "Dworcowa 3". Przez dwa miesiące od chwili jego otwarcia zorganizowano tu ponad 80 wydarzeń dedykowanych bydgoskim seniorom. 📢 W Polsce karnawał się kończy. III LO w Bydgoszczy zaprosiło, więc na karnawałową fiestę, ale... do Kadyksu W III LO na bydgoskim Okolu już po raz trzeci zorganizowano “Karnawał z Kadyksu”. Uczniowie klas I-III z rozszerzonym językiem hiszpańskim poprzez zabawę pogłębiali wiedzę o kulturze Hiszpanii i karnawale w Andaluzji.

📢 Tak mieszka Krzysztof Hołowczyc. Zobacz, jak się urządził bohater rajdu Dakar 2024. Zaglądamy do domu Krzysztofa Hołowczyca – galeria zdjęć Krzysztof Hołowczyc mieszka w malowniczej okolicy. Luksusowa posiadłość utytułowanego polskiego rajdowca jest naprawdę imponującą. Zajrzyj do domu Krzysztofa Hołowczyca. Zobacz w galerii zdjęć, jak się urządził bohater rajdu Dakar 2024. 📢 Część targowiska na Bartodziejach w Bydgoszczy może zniknąć? Wydano decyzję o warunkach zabudowy mieszkaniowej na jego terenie Wydano decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą budowy trzech budynków wielorodzinnych na terenie, na którym dziś znajduje się rynek na Bartodziejach w Bydgoszczy. Choć na razie o samej inwestycji nic nie wiadomo, informacja już wzbudziła emocje wśród mieszkańców osiedla. 📢 Bydgoszczanie ostrzegają przed znakami na drzwiach mieszkań - złodzieje w akcji? W mediach społecznościowych pojawiają się ostrzeżenia przed potencjalnymi złodziejami. Internauci - także na bydgoskich grupach na Facebooku, publikują zdjęcia z tajemniczymi znakami, jakie pojawiają się na drzwiach do ich domów lub w okolicy wejść do ich mieszkań. Policja ostrzega i przypomina, że te znaki mogą pozostawiać złodzieje, by pozostawić informację o tym, czy takie mieszkanie jest dobrym celem dla włamywaczy. W galerii zamieszczamy informacje o znakach, jakimi posługują się włamywacze. Bądź czujny, jeśli zauważysz te znaki.

📢 Studniówka 2024 Technikum Ekonomicznego nr 6 w Bydgoszczy. Tak bawili się uczniowie - zdjęcia Dla maturzystów z bydgoskiego Ekonomika to był wieczór pełen wrażeń. W sobotę (10 lutego) uczniowie bawili się na studniówce w Hotelu City. Impreza była bardzo udana, a planowano ją do późnych godzin nocnych. 📢 Studniówka 2024 bydgoskiego "Gastronomika" w Hotelu Holiday Inn. Mamy zdjęcia z balu Sezon studniówkowy dobiega końca. W sobotę (10 lutego) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu w Hotelu Holiday Inn bawili się maturzyści z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 8 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy.

📢 Studniówka 2024 Technikum Mechanicznego nr 10 w Bydgoszczy. Były dwa polonezy - zobaczcie zdjęcia W sobotę (10 lutego) odbyła się jedna z ostatnich w tym sezonie studniówek w Bydgoszczy. Na swoim pierwszym ważnym balu spotkali się maturzyści z Technikum Mechanicznego nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. W Park Hotelu bawiło się blisko 300 osób.

📢 Wojsko wyprzedaje auta i sprzęt. Nowy przetarg AMW w Bydgoszczy - zobacz, co można kupić Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego organizuje w lutym kolejny przetarg. Do kupienia są jak zawsze wycofane z użytku wojskowe auta. Jest również sprzęt medyczny, muzyczny i sportowy. W galerii zamieszczamy ponad dwadzieścia pozycji, których chce się pozbyć wojsko. Ile trzeba zapłacić? 📢 Studniówka 2024 bydgoskiego "Elektryka". Maturzyści zatańczyli poloneza w Park Hotelu [zdjęcia] Zgodnie z tradycją polonezem rozpoczęli studniówkę tegoroczni maturzyści z Technikum Elektryczno-Energetycznego nr 2 w Bydgoszczy. Bal odbył się w piątek (9 lutego) w Park Hotelu. Bawiło się na nim łącznie 100 osób. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia z Restauracji Telimena Eleganckie garnitury i piękne kreacje, polonez oraz dużo dobrej zabawy - w piątek (9 lutego) na studniówce w Restauracji Telimena pojawili się tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.

📢 Serial "Akacjowa 38" - to wydarzy się po weekendzie. Teresa przyjeżdża na Akacjową! Chce poznać przeszłość W pierwszej połowie lutego w serialu "Akacjowa 38" inspektor Mauro odkryje, kto jest prawdziwą Cayetaną! Dla Teresy będzie to prawdziwy szok. Kobieta postanawia powrócić na Akacjową, by odkryć swoją przeszłość. Na ulicy pojawiają się żołnierze, Cayeatana chce wykorzystać ten fakt, by zabłysnąć i odzyskać dobre imię. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w lutym 2024? Streszczenia na dwa tygodnie zamieszczamy w galerii.

📢 Numery z których dzwonią oszuści - mamy zaktualizowaną listę. Uważaj, gdy dzwonią do ciebie te numery Oszuści coraz częściej chcą wykorzystać nas by dostać się do naszego konta bankowego, dlatego w rozmowach telefonicznych musimy zachować czujność i nie dać się wciągnąć w ich grę, która prowadzi do utraty pieniędzy lub innych finansowych kłopotów. Przygotowaliśmy dla Was listę numerów telefonów, które użytkownicy zgłosili jako próby oszustwa.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły wśród ludzi - horoskop Zawsze pomocne, miłe, służące dobrą radą. Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły, których wyróżnia bezinteresowność i troska o drugiego człowieka. Wśród znaków zodiaku jest ich wiele. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy. Osoby spod tych znaków zodiaku mają najlepsze charaktery. 📢 Joanna Kurowska - tak wyglądała 20 lat temu. Aktorka zrzuciła sporo kilogramów - zdjęcia Joanna Kurowska schudła 10 kilogramów. Aktorka pokazała się na ściance z okazji premiery filmu "Pokolenie Ikea" i zwróciła uwagę swoją szczuplejszą sylwetką. Jak sama powiedziała, wzięła się za siebie, bo dość miała "starej grubej baby". Metamorfoza sympatycznej aktorki robi wrażenie! Przy okazji - przypominamy, jak pani Joanna zmieniła się przez ostatnie 20 lat.

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Roksana Węgiel przesadziła z odważnym dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę Roksana Węgiel za niecałe dwa miesiące skończy 19 lat. Wokalistka co rusz wzbudza kontrowersje - a to swoim ubiorem, odważnymi zdjęciami lub zachowaniem. Niedawno znowu wywołała lawinę komentarzy, po tym jak pojawiła się MCM x VITKAC w odważnej stylizacji. Internauci komentują i wyliczają, ile kosztowała ta stylówka. 📢 Kate Middleton - tak wyglądała księżna zanim poślubiła księcia Williama! Zobaczcie zdjęcia Księżna Kate Middleton to przyszła królowa Wielkiej Brytanii, która cieszy się sympatią fanów na całym świecie. Docenia się ją za urodę, styl, zaangażowanie w cele charytatywne i ogładę. Jej stylizacje są komentowane przez media na całym świecie, a każdy gest wnikliwie analizowany. Nie zawsze tak było, bowiem Kate Middleton nie urodziła się na dworze. Księżna nie pochodzi z arystokratycznej rodziny, a swojego przyszłego męża - Williama, poznała na studiach na Uniwersytecie St Andrews. Młodziutka wówczas Kate stała się ulubienicą brytyjskiej pracy.

📢 Tego nie rób przed snem. Wyśpisz się, jeśli zrezygnujesz z tych czynności Od 7 do 9 godzin nieprzerwanego snu potrzebuje organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania. Nie chodzi tu tylko o dobre samopoczucie i silę na kolejny dzień. W czasie snu zachodzą bardzo ważne procesy, które wpływają m.in. na naszą pamięć i odporność organizmu na choroby. Czego nie powinniśmy robić, by dobrze się wysypiać? Jakich czynności, potraw i napojów unikać, by sen był zdrowy i nieprzerwany? Sprawdźcie.

📢 Tak mieszkają Iza i Joachim Zeiske z Gogglebox. Gwiazdy programu TTV mają piękny dom na wsi Izabela Zeiske wraz ze swoim synem Joachimem należą do najbardziej lubianych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wyglądają wnętrza ich domu. Iza i Joachim Zeiske mieszkają w dużym domu na wsi w Wielkopolsce. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

