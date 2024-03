Pracownicy administracyjni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy walczą o podwyżkę

- Powstała sytuacja jest skutkiem kilkukrotnego podnoszenia minimalnego wynagrodzenia w ciągu ostatnich lat, co doprowadziło do spłaszczenia wynagrodzeń. Problem ten dotyczy większości, jeśli nie wszystkich, instytucji publicznych, a także sektora przedsiębiorstw. Efektem jest zatarcie się różnic między wynagrodzeniami pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska pisze w odpowiedzi Sebastian Nowak. - W nawiązaniu do zapowiedzi Ministra Nauki, o podniesieniu płac dla wszystkich pracowników uczelni, większość kierowników działów administracyjnych naszego Uniwersytetu podpisała się pod postulatem kierowanym do władz UKW i związków zawodowych, opiniujących kwestię wynagrodzenia. Wniosek ten dotyczy faktycznej realizacji obietnicy Ministra. Drugim postulatem jest aktualizacja regulaminu wynagradzania i przywrócenie gradacji wynagrodzeń dla pracowników administracji, w zależności od zajmowanego stanowiska.

Pismo Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UKW stanowi poparcie dla tych postulatów. Natomiast sam postulat kierowników administracji jest po prostu wyrażeniem opinii, w trosce o dobro UKW i pracowników – kończy rzecznik.