Potworny smród na Kapuściskach. We wtorek wieczorem mieszkańcy zamykali okna

- Około godziny 20 wszedłem do pokoju i poczułem się tak, jakby ktoś zwymiotował mi na dywan. Zorientowałem się zaraz, że ten odór dochodzi zza okna. Mieszkam na Kapuściskach prawie czterdziestu lat, ale takiego smrodu tu jeszcze nie czułem. Bez względu na to, z której strony wieje wiatr - ani oczyszczalnia ścieków, ani pobliskie zakłady nie dawały tego typu zapachu - mówi Stefan Bronisz, mieszkaniec osiedla.

Na FB pojawiły się również wpisy innych, którzy potwierdzają, że musiało się wydarzyć "coś dziwnego". Z kolei jeden z mieszkańców z ulicy Sandomierskiej: - Śmieszy mnie, że różnego rodzaju centra zarządzania kryzysowego rozsyłają co jakiś czas komunikaty o tym, że "będzie głośno", bo WZL testują odrzutowiec.

"A kiedy pojawia się smród, mieszkańcy muszą zastanawiać się i dopytywać w mediach społecznościowych skąd on pochodzi. Żadnego komunikatu, żadnego ostrzeżenia - to jest informacja, na którą czekają mieszkańcy, a nie wiadomość o tym, że będzie latał samolot (jesteśmy do tego przyzwyczajeni od dziesiątek lat). Czy służby mają świadomość problemu? Skąd pochodzi ten zapach, dlaczego się pojawił, czy jest on wynikiem działania któregoś z zakładów? A może to efekt jakiejś nielegalnej/niezgłoszonej działalności?" - czytamy w poście.