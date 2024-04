Potrzeba 31 milionów złotych na remonty schronów w regionie. Ile w Bydgoszczy - nie wiadomo Wojciech Mąka

Schron pod budynkiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Grabowej. Jeden z największych w Bydgoszczy Tomasz Czachorowski

Prawie trzy miliardy złotych ma kosztować w skali kraju przywrócenie schronów do użytku. W województwie to szacowany koszt ok. 31 mln zł. Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli o stanie schronów i ukryć nie pozostawia na ich właścicielach suchej nitki.