Potrawy na Wigilię, których nie może zabraknąć. Oto lista 12 najpopularniejszych potraw na świąteczny stół Michał Sierek

Zwyczajowo na wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi - a dokładniej:● coś sadu● coś z wody● coś z pola● coś z lasu

Niebawem usiądziemy z bliskimi do wigilijnej kolacji. Tradycja nakazuje, by na stole podczas Wigilii znalazło się dwanaście potraw. Wśród nich nie zabraknie z pewnością karpia, pierogów, czy czerwonego barszczu z uszkami (w niektórych rejonach Polski będzie to inna zupa, np. biały żur). Jakie jeszcze potrawy - zgodnie z polską tradycją - powinny pojawić się na stole 24 grudnia? Zobaczcie w naszej galerii.