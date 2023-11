Poszukiwany ostatni daniel z Krainy Dolnej Wisły pod Bydgoszczą. Pozostałe wróciły do zagrody

Najmłodszy z uciekinierów powrócił do zagrody 29 października, a dzień wcześniej na miejscu pojawiła się łania. – Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej – podsumowali. – Szkoda, że nie udało nam się uwiecznić powitania z Bossem, danielem alfa, który nie podjął próby ucieczki z ekipą – dodano we wpisie.

W środę (8 listopada) rano właściciel otrzymał nowy sygnał o zwierzęciu. – Dostałem informację, że daniel jest w lasku przy ul. Posłusznego w Fordonie. Gdyby ktoś go widział, raz jeszcze prosimy o kontakt. Można dzwonić pod numer 785 099 999 . Nasza zguba wraca do domu. Przeszedł cały region i jest jakieś 8 km od zagrody – wyjaśnia. Właściciele, we współpracy z lekarzem weterynarii z bydgoskiego ZOO, są w pełnej gotowości, by kolejny raz spróbować odłowić daniela.

– Jest oswojony. Reaguje na imię Boss. On jest przyzwyczajony do ludzi i się ich nie boi. Nikomu nie zrobi krzywdy. Ma 200 kolegów w zoo: kangury, strusie, psy, koty itd. Zna wszystkich. Nie można go płoszyć i straszyć. Jeśli można go zwabić na zamknięty teren, byłoby najlepiej, bo to ułatwiłoby nam jego uśpienie – tłumaczył nam Jacek Stielow.

Od momentu podania zwierzęciu dawki nasennej mija ok. 15 minut zanim daniel zaśnie. W tym czasie zwierzę może zachowywać się bardziej nerwowo, więc tym bardziej należy zadbać o to, aby znajdował się z dala od ruchliwych tras. W szoku może wybiec na drogę i doprowadzić do wypadku. Pracownicy zagrody wierzą, że daniel wkrótce bezpiecznie wróci do domu.