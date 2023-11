Postępowanie w sprawie pożaru dawnego dworca przy Rycerskiej umorzone

Prokuratura wystąpi do inspektoratu budowlanego, aby sprawdzić dokumenty w tej sprawie. W sierpniowej akcji gaśniczej brało udział ponad 30 strażaków – w kulminacyjnym momencie na miejscu działało osiem zastępów straży pożarnej. Pożarem objęta była praktycznie cała konstrukcja i pokrycie dachu.

W okolicy nie było monitoringu. Trudności w śledztwie sprawiał także zły stan budynku. Brakowało dowodów, na których podstawie śledczy mogliby wykazać, że do pożaru doszło za sprawą czyjegoś celowego działania. Umorzenie postępowania nie jest równoznaczne z zakończeniem działań bydgoskiej prokuratury.

Prokuratura prowadziła sprawę dwutorowo. – Z jednej strony było to postępowanie karne w sprawie pożaru. Zakończyliśmy je w drugiej połowie września postanowieniem o umorzeniu z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu zabronionego – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” prok. Dariusz Bebyn, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.

Dzień później Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy nakazał właścicielowi zabytkowego obiektu wykonanie w trybie natychmiastowym zabezpieczenia zabudowy przed dostępem osób postronnych z uwagi na występujące zagrożenie dla życia i zdrowia. Budynek w stanie po pożarze nie nadaje się do użytkowania. Nie była to pierwsza interwencja strażaków w tym miejscu. Pożar przy Rycerskiej wybuchł również w sierpniu 2022 r., a trzy lata wcześniej doszło tu do zapłonu gazu, na skutek, którego ucierpiały cztery osoby.